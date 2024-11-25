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Начальника колонии задержали при получении 6 млн тенге в Акмолинской области

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Колония
Колония. Иллюстративное фото: OskariVara / Getty Images

В Акмолинской области осудили начальника исправительного учреждения. Его обвинили в получении от осужденного 6 млн тенге за положительное решение по УДО, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело с процессуальным соглашением о признании вины за покушение на мошенничество (ч.3 ст.24 - пп.1,2 ч.3 ст.190 УК) рассмотрел Степногорский городской суд.

Выяснилось, что осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении, подал в суд ходатайство об УДО, которое находилось на стадии рассмотрения.

"Начальник учреждения, зная, что не может оказать содействие и повлиять на принимаемое решение суда, ввел в заблуждение осужденного, что может оказать содействие в положительном решении вопроса за 6 млн тенге", - установил суд.

Кроме того, по версии обвинения, начальник учреждения заявил, что если осужденный не передаст деньги, то в УДО ему будет отказано.

"Осужденный сообщил в правоохранительные органы о незаконных требованиях подсудимого, который и был задержан при получении денег", - отметили в суде.

Вина мужчины была доказана его признанием, показаниями потерпевшего, свидетелей, проведенными негласными следственными действиями, видеозаписью обыска, записями камер видеонаблюдения учреждения и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел смягчающими обстоятельствами признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей у подсудимого.

Ущерб потерпевшему обвиняемый возместил в ходе следствия в полном объеме. Гражданский иск по делу заявлен не был.

Приговором суда начальнику учреждения назначили штраф в 7,5-кратном размере (45 млн тенге), с конфискацией в доход государства денег, полученных в результате совершения правонарушения. Также мужчину пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы задержали заместителя начальника учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия.

Прокуратура Алматинской области в результате проверки выявила серьезные нарушения в исправительных учреждениях региона. Так, заключенные использовали мобильные телефоны для онлайн-покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192198-nachalnika-kolonii-zaderzhali-pri-poluchenii-6-mln-tenge-v-akmolinskoy-oblasti/

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