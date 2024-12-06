Передал деньги под столом в кафе: председателю комитета Минсельхоза вынесли приговор

В Костанае вынесли приговор по коррупционному делу. Председателя Комитета госинспекции Минсельхоза Дархана Абдикаримова приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении председателя комитета Министерства сельского хозяйства РК за получение взятки (ч.2 ст.366 УК) и директора ТОО за передачу взятки в виде денег (ч.2 ст.367 УК) рассмотрели в суде №2 Костаная.

"В июне 2024 года глава комитета, находясь у подъезда дома, расположенного по ул. Маяковского в Костанае, получил переданные директором ТОО через его работника 2 млн тенге, а затем в августе, находясь в кафе, расположенном в ТРЦ, получил непосредственно от директора оставшуюся сумму взятки в размере 2,4 млн тенге за заключение с ТОО договора о закупе пестицидов способом из одного источника на сумму 78 125 000 тенге", - установил суд.

В ходе досудебного расследования подозреваемые вину в совершении преступлений признали в полном объеме, раскаялись, в связи с чем дело поступило в суд с протоколом ускоренного досудебного расследования.

В связи с признанием вины их защитники просили суд назначить подсудимым наказание, не связанное с лишением свободы, в виде штрафа.

При назначении наказания суд посчитал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимых, их чистосердечное раскаяние и полное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

С учетом личностей подсудимых, характера и степени общественной опасности совершенных ими деяний, относящихся к категорий коррупционных тяжких преступлений, всех обстоятельств по делу, а также требований ч.3 ст.55 УК суд назначил наказание в виде лишения свободы.

Чиновника приговорили к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев, а директора ТОО - на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности. Также подсудимых пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Изъятая у главы комитета сумма взятки 4 млн тенге обращена в доход государства, а также взыскана в доход государства оставшаяся сумма взятки 400 тыс. тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в октябре прошлого года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал информацию о том, что к председателю Комитета госинспекции в АПК Дархану Абдикаримову "пришли из Антикора". По его словам, на тот момент чиновник был временно отстранен от должности.

Осенью 2024 года стало известно, что завершено расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК. Его обвинили в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.

В Антикоре показали оперативное видео. На нем видно, как двое мужчин сидят за столиком в кафе, затем один из них что-то передает другому под столом.

31 октября Генеральной прокуратурой обвиняемые были преданы суду.