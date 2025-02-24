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МВД Казахстана обратилось с предупреждением к аптекам и фармацевтам

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Женщина стоит у полки с лекарствами
Аптека. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Министерстве внутренних дел Казахстана обратились к фармацевтам с напоминаем об уголовной ответственности за безрецептурный отпуск "трамадола", передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

В МВД напомнили, что в 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата "трамадол" он был внесен в список наркотических веществ. До введения контроля около восьми тысяч аптек по стране имели право на его реализацию.

Сейчас реализация "трамадола" осуществляется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию

"На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безрецептурному отпуску. С начала года за незаконное хранение "трамадола" трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2500 таблеток.

В связи с этим МВД предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства.

Безрецептурный отпуск "трамадола" медицинскими работниками и фармацевтами коммерческих аптек будет квалифицироваться по части 3 статьи 297 УК РК, где предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет", - отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

Напомним, президент Токаев не раз высказывался о проблеме наркотиков в Казахстане. В январе этого года глава государства потребовал усилить борьбу с их распространением, указав, что серьезных результатов нет.

В марте Токаев предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

В июне он встретился с главой Комиссии по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с Комиссией по обмену информацией, популяризации лучшей практики и полезного опыта в борьбе с распространением наркомании и наркобизнеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223177-mvd-kazahstana-obratilos-s-preduprezhdeniem-k-aptekam-i-farmacevtam/