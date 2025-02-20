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Ущерб на 1,5 млрд тенге: трем руководителям финпирамиды вынесли приговор в Алматы

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Мужчина строит пирамиду из денег
Пирамида. Иллюстративное фото: ronstik / Getty Images

В Алматы суд вынес приговор трем казахстанцам за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

Как сообщает пресс-служба судов Алматы в Telegram-канале, рассмотрено уголовное дело в отношении трех подсудимых за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды.

"Подсудимые З., Б., и С. в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, являясь руководителями структурного подразделения финансовой пирамиды "C", привлекали инвестиции в указанную компанию, якобы оказывающую услуги в сфере медицинских инвестиций, финансовых услуг и реализации лекарственных препаратов в Алматы и других регионах страны.

С целью получения личных материальных выгод, они обещали вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе без всякого риска, при условии регистрации на сайте и внесения вкладов под видом инвестиций. За счет этих вкладов участники пирамиды получали дивиденды в виде бонусов. В результате преступных действий более 700 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 594 317 798 тенге", - отмечается в сообщении суда.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать, а потерпевшие в части наказания оставили на усмотрение суда.

Прокурор, в свою очередь, просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет каждому.

"Приговором суда подсудимые З. Б. С.признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.2, ч.3, ст.217 УК РК и им назначено наказание в виде лишения свободы: З. - к 7 годам лишения свободы, Б. и С. - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в релизе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Семее рассмотрели уголовное дело по созданию финансовой пирамиды, в которую внесли деньги 26 казахстанцев, потеряв около 10 млн тенге.

А в Астане в начале года суд рассмотрел уголовное дело по организации финансовой пирамиды, в которой были привлечены средства 78 лиц более чем на миллиард тенге.

Сообщалось также, что создателям финансовой пирамиды World Business Consulting, которая функционировала в Актобе, вынесли приговор. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге и по решению суда он был полностью возмещен.

Недавно также мы писали, что пенсионеры из Астаны вложили 286 млн тенге в финпирамиду. По данным АФМ, подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи БАДов привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге. В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц, большая часть из которых - пенсионеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222498-ushcherb-na-1-5-mlrd-tenge-trem-rukovoditelyam-finpiramidy-vynesli-prigovor-v-almaty/