Суд назначил казахстанкам сотню часов принудительного труда за создание финансовой пирамиды в Семее

В Семее рассмотрели уголовное дело по созданию финансовой пирамиды, в которую внесли деньги 26 казахстанцев, потеряв около 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Абай, суд №2 Семея рассмотрел уголовное дело в отношении У. и Б. по статьям 217 ч. 2 п. 1 ("Создание и руководство финансовой пирамидой"), 217-1 ч. 1 ("Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды") и 28 ч. 5 ("Соучастие") УК РК.

"В сентябре-октябре У. и Б. проводили в офисе компании Eolus в Семее различные мероприятия - встречи, лекции, обучающие семинары и разъяснения, направленные на привлечение новых участников в финансовую пирамиду.

Эти мероприятия сопровождались регистрацией новых вкладчиков, внесением их средств на личные счета, а также распространением видеозаписей и фотоматериалов для рекламы среди новых потенциальных участников через мессенджеры.

Б. содействовала преступной деятельности У., занимаясь рекламными кампаниями по привлечению новых участников. В результате их действий 26 физических лиц внесли деньги в финансовую пирамиду. Общий ущерб составил более 10 млн тенге", - сообщает суд.

Вина Б. и У. подтверждена показаниями потерпевших. Подсудимые частично признали свою вину.

При вынесении приговора судом принято во внимание, что У. и Б. ранее не судимы, имеют на иждивении малолетних детей, имеют положительную характеристику, а также возместили значительную часть ущерба потерпевшим, в размере 8 из 10 миллионов тенге.

Приговором суда №2 Семея У. была признана виновной и ей было назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью по привлечению инвестиций сроком на 2 года. Согласно приговору суда к ней применен пробационный контроль с установлением следующих условий:

Не менять место жительства и работы без уведомления.

Находиться дома с 22:00 до 06:00.

Не покидать город без уведомления службы пробации.

Также в случае отсутствия постоянной работы У. будет привлечена к принудительному труду до 100 часов в год.

Б. была признана виновной и ей назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с запретом на аналогичную деятельность сроком на 2 года, а также с привлечением к принудительному труду до 100 часов в год.

Напомним, также вчера сообщалось, что департаментом АФМ по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой "Автолюкс". За 3 месяца было вовлечено более 150 человек, которые вложили свыше 100 млн тенге.

Ранее Генпрокуратура РК экстрадировала из Кыргызстана мужчину, подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой в составе транснациональной группы.

Добавим, как сообщается на сайте eGov.kz, финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

О том, какими бывают финансовые пирамиды в Казахстане и как себя обезопасить, можно узнать, прочитав материал NUR.KZ по данной ссылке.