Казахстанцы потеряли более миллиарда тенге: организаторов финпирамиды осудили в Астане

В Астане суд рассмотрел уголовное дело по организации финансовой пирамиды, в которой были привлечены средства 78 лиц более чем на миллиард тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор:

в отношении Б. по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег в особо крупном размере (ст. 217 ч. 3 п. 2) УК),

а также в отношении М. за пособничество в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды, с привлечением денег в особо крупном размере (ст. 28 ч. 5 - ст. 217 ч. 3 п. 2) УК) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 1 УК).

По сути дела суд сообщает следующее.

В период с сентября 2021 года по июль 2023 года подсудимая Б. в группе лиц по предварительному сговору с М. создала и осуществляла руководство финансовой пирамидой.

М. осуществляла ей пособничество в привлечении денежных средств в особо крупном размере, что привело к причинению материального ущерба 59 потерпевшим на общую сумму более 509 млн тенге.

Функционирование финансовой пирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денежных средств вкладчиков, которые передавали деньги наличными или осуществляли переводы на указанные подсудимыми счета, в пользу тех лиц, которые вложили средства ранее.

"Б. привлекла средства от 40 лиц на общую сумму 715 млн 694 тыс. тенге, М. содействовала в привлечении средств от 38 лиц на сумму 284 млн 510 тыс. тенге, что является особо крупным размером", - отмечает суд.

Кроме того, М. легализовала деньги, полученные от деятельности финансовой пирамиды, приобретя квартиру и парковочное место.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.

Судом учтено наличие малолетних детей у подсудимых как смягчающее обстоятельство.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

"Учитывая тяжесть преступлений, невозмещение ущерба в особо крупном размере, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также мнение потерпевших, суд назначил Б. 6 лет лишения свободы, М. - 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 7 лет", - резюмируется в публикации.

Судом также удовлетворены гражданские иски.

Конфисковано имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем, с передачей его в пользу потерпевших в счет возмещения ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в конце октября прошлого года гражданин России был осужден в Астане за создание преступной группы и ее руководство, а также за создание финансовой пирамиды, в которой граждане РК потеряли более 1 млрд тенге.

До этого в Петропавловске суд вынес приговор экс-полицейским, обвиняемым в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Qnet", с привлечением денег 110 жителей области в сумме более 100 млн тенге.

Добавим, как сообщается на сайте eGov.kz, финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

О том, какими бывают финансовые пирамиды в Казахстане и как себя обезопасить, можно узнать, прочитав материал NUR.KZ по данной ссылке.