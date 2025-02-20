Под усиленным наблюдением: в Минздраве рассказали, где сейчас напавший на 5-летнего ребенка подросток
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Стали известны новые подробности по делу о нападении на ребенка в лифте в Астане - напавший был помещен в психстационар на месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В соответствии с постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 12 февраля 2025 года в отношении несовершеннолетнего 2010 года рождения применены меры безопасности в виде помещения его в психиатрический стационар сроком на один месяц". - сообщили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что за пациентом установлен усиленный режим наблюдения.
Напомним, 11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали.
Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.
По этому поводу высказались в мажилисе. Депутат Ирина Смирнова заявила о необходимости реформировать психиатрическую службу в стране.
На прошлой неделе в УОЗ Астаны сообщили, что пострадавший мальчик сейчас получает необходимое лечение, его состояние оценивается как стабильное.
А подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, помещен в психиатрический стационар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222403-pod-usilennym-nablyudeniem-v-minzdrave-rasskazali-gde-seychas-napavshiy-na-5-letnego-rebenka-podrostok/