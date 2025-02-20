Без торгов и оценки продали частным лицам: стадион и учебный корпус вернули КазНПУ им. Абая в Алматы
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Прокуратурой Алматы национальному университету КазНПУ им. Абая возвращены учебные корпуса и стадион, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Прокуратурой Медеуского района Алматы выявлены факты незаконной реализации имущества Казахского национального педагогического университета им.Абая.
"Несмотря на нехватку учебной и жилой площади, бывшее руководство университета незаконно, без проведения торгов и оценки, реализовало частным лицам два учебных корпуса общей площадью более 1500 квадратных метров. При этом одно из зданий в последующем несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение.
Помимо этого, под видом совместного развития спорта, третьим лицам на 10 лет передан спортивный стадион площадью свыше 5 га, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. На протяжении 5 лет футбольное поле использовалось в коммерческих целях, а 16 тысяч студентов не имели возможность полноценно заниматься физкультурой и проводить спортивные мероприятия", - отмечается в сообщении прокуратуры.
Вышеуказанные объекты в итоге возвращены национальному университету.
Весной прошлого года в Алматы прокуроры вернули в госсобственность незаконно отчужденную часть здания КазНПУ имени Абая.
Сообщалось, что здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, а на земельном участке расположено одно из самых старых архитектурных строений города - "Старые ворота".
Позже, как оказалось, в помещении учебного корпуса был открыт одноименный ресторан "Старые ворота". В итоге прокуратура Медеуского района обратилась с иском в суд об отмене сделок по купле-продаже недвижимого имущества и в итоге объект был возвращен вузу.
Также в середине февраля прошлого года сообщалось, что прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег.
А до этого стало известно, что в Алматы в госсобственность вернули участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.
В декабре 2023 года в госсобственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222285-fakty-nezakonnoy-realizacii-imushchestva-odnogo-iz-vuzov-vyyavleny-v-almaty/