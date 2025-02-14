"Воспитатель душила ребенка в Алматы": детского сада не оказалось в образовательной базе данных

Детский сад, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, не зарегистрирован в образовательной базе данных, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования.

Ранее мы сообщали, что в Сети было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В пресс-службе управления образования Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что детский сад не зарегистрирован в базе данных.

"Детский сад является частным учреждением, функционирующим на коммерческой основе без государственного финансирования и государственного заказа. При этом он не зарегистрирован в Национальной образовательной базе данных. Управлением полиции Бостандыкского района заведено уголовное дело, ведется следствие", - отметили в управлении образования.

Напомним, ребенок пожаловался родителям, что его бьют в детском саду в Алматы.

"Когда запросили записи с камер - увидели, как воспитатель буквально душит ребенка. При этом в комнате в это же время находились еще двое сотрудников детского сада", - отмечалось в посте.

В полиции ранее сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Ранее в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.

Также в Сети опубликована информация касательно инцидента в одном из детсадов Астаны, где ребенок якобы получил открытую травму головы. По данному факту полицией было начато расследование.

А в Талдыкоргане воспитатель ударила ребенка в детском саду - на видео в Сети обратили внимание в прокуратуре области Жетісу.

Мы также писали о видео из Атырау, на котором женщина ударяет девочку, после чего ребенок падает. В полиции также возбудили уголовное дело.