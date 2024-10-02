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Эзотерика

"Открытая рана на голове": полиция начала проверку после инцидента в детсаду Астаны

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Малыш плачет, сидя на полу
Ребенок плачет. Иллюстративное фото: Wacharaphong / Getty Images

В Сети опубликована информация касательно инцидента в одном из детсадов Астаны, где ребенок якобы получил открытую травму головы. На публикацию отреагировали в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

Видео, на котором запечатлен момент якобы получения травмы ребенком, опубликовано в Instagram-паблике astananews.kz. Сообщается, что инцидент произошел в столичном детском саду.

"По словам матери 4-летнего мальчика, утром 24 сентября 2024 года она отвела сына в садик, а в 9:41 воспитатель сообщила, что мальчик ударился головой. Когда мать прибыла в сад, она была шокирована, увидев у сына открытую рану на голове. Через 10-15 минут приехала скорая, и ребенка доставили в больницу, где наложили швы.

Мать потребовала видео с камер наблюдения, и ей прислали обрезанный фрагмент, на котором видно, как другой мальчик ударил ее сына железным стулом по голове. Представители садика предложили помощь деньгами и извинились, но мать отказалась от материальной помощи, заявив, что хочет, чтобы виновные понесли ответственность", - говорится в посте под видео.

Ребенок с травмой головы
Ребенок с травмой головы. Фото: t.me/AstanaPD

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, по данному факту начато расследование.

"Управлением полиции района Сарыарка города Астаны по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей начато досудебное расследование. По результатам будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

В августе мы писали, что жительница Алматы просила назначить проверку в алматинском детском саду №47, в котором избили ее дочь. Видео с камер наблюдения ранее было опубликовано в соцсетях.

Ранее в Павлодаре начался суд по несчастному случаю в детском саду, где на малыша упала трехъярусная кровать. Воспитателя обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Также в Сети появились несколько видео, на которых воспитатель в группе детского сада проявляет агрессию к детям. На произошедшее отреагировали в отделе образования Павлодара.

До этого избиение детей в детском саду попало на видео в Жетiсу. Полиция после публикации видео начала проверку.

Сообщалось также, что в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в одном из частных детских садов города. По факту гибели малыша было зарегистрировано уголовное дело.

В июне в Акмолинской области маленький мальчик выпал из окна второго этажа частного детского сада. По словам родных, ему не сразу оказали медицинскую помощь. Ребенка доставили в столичную больницу уже в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168985-otkrytaya-rana-na-golove-policiya-nachala-proverku-posle-incidenta-v-detsadu-astany/

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