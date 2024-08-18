Ребенка ударили в детском саду Атырау: полиция возбудила уголовное дело (видео)

В Сети появилось видео, на котором женщина ударяет девочку, после чего ребенок падает. В полиции уже возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В группе "Atyrauoil.official" в Instagram опубликовали видео, на кадрах которого, судя по описанию к посту, запечатлена одна из групп детского сада.

На кадрах можно увидеть, как женщина ударила девочку, после чего та не смогла устоять на ногах и ударилась об кровать.

В описании к видео опубликовано обращение одной из подписчиц. По ее словам, она отдала дочь в один из детских садов три дня назад. После она заметила, что у ребенка появился синяк и опухли губы.

Тогда мама девочки изучила видео с камер видеонаблюдения и увидела, что произошло. Со слов автора обращения, в детском саду отказались предоставить контакты воспитателя, а ее сообщения читают, но на них не отвечают.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело. Началось всестороннее расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мама и воспитатель из Павлодара пришли к неожиданному решению в суде, который начался после того, как детей придавило кроватью в детском саду.

Недавно жительница Алматы попросила назначить проверку в алматинском детском саду №47, в котором избили ее дочь. Видео с камер наблюдения ранее было опубликовано в соцсетях.

До этого избиение детей в детском саду попало на видео в Жетiсу. Полиция после публикации видео начала проверку.

Также стало известно, что в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в одном из частных детских садов города. По факту гибели малыша зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время начато расследование.

В июне в Акмолинской области маленький мальчик выпал из окна второго этажа частного детского сада. По словам родных, ему не сразу оказали медицинскую помощь. Ребенка доставили в столичную больницу уже в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.