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"Скручивал руки и заламывал пальцы": жителя Астаны задержали после поездки с подростком в лифте (видео)

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Қазақ тілінде оқу
Мужской кулак
Мужской кулак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила, что ее сыну в лифте угрожал пьяный мужчина. Полиция начала расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Telegram-канале "Жалобы Астана" опубликовали обращение жительницы столицы, в котором она заявила, что ее 15-летнему сыну в лифте угрожал нетрезвый мужчина. По ее словам, все произошло 28 ноября, в 22.10 вечера.

"Данный мужчина в алкогольном, возможно, в наркотическом опьянении, угрожал моему 15 летнему сыну тем, что он его убьет, выражался нецензурной бранью. Впоследствии пытался его задушить, не давал возможность выйти из лифта, блокируя выход и прибегая к физической расправе, скручивал руки и заламывал пальцы", - указано в публикации.

По данным мамы мальчика, мужчина был задержан полицией, но оказывал в этот момент сопротивление.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"По данному факту правонарушитель установлен и помещен в комнату временного содержания. Возбуждено уголовное дело, по результатам расследования будут приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в ДП.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

В октябре текущего года мы писали, что на девочек 5 и 13 лет напали в лифте в Актау - предполагалось, что это сделал 17-летний подросток. В полиции региона прокомментировали произошедшее.

В июле мы писали о том, что жителя Алматы задержали по факту нападения на детей в лифте - действия мужчины попали на камеру.

Еще одно нападение на человека в лифте попало на камеры в Актау в апреле текущего года. Мужчине угрожал арест до 5 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194331-skruchival-ruki-i-zalamyval-palcy-podrostka-ne-vypuskali-iz-lifta-v-astane/

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