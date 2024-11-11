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"Набросился со спины": нападение на девушку в подъезде в Алматы попало на видео

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Нападение на девушку
Нападение на девушку. Скриншот: t.me/ztb_qaz

В Сети появилось видео нападения на девушку в подъезде многоквартирного жилого дома. В полиции сообщили, что подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале ZTB. На кадрах мужчина заходит в подъезд, судя по всему, пугает девушку около лифта, затем валит на пол другую девушку.

"В ЖК "София" в Алматы неизвестный мужчина напал на девушку. Он набросился на нее со спины, со всей силы повалил ее на землю и тащил по лестничной площадке до самой входной двери", - говорится в посте.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы сообщили что по данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан и взят по стражу. После завершения следствия материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Добавим, в феврале этого года в Сети появилось видео, снятое в Астане. Неизвестный мужчина напал на девушку на безлюдной улице и начал ее душить. Подозреваемого задержали в области Абай.

В апреле мы писали о другом случае в столице: девушка возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный – ей удалось вырваться и убежать. Подозреваемого задержали.

В октябре 17-летнего подростка в Актау заподозрили в нападении на двух девочек в лифте - пяти и 13 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185722-nabrosilsya-so-spiny-napadenie-na-devushku-v-podezde-v-almaty-popalo-na-video/

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