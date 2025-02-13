Скандал с откровенными снимками детей в Telegram-канале в СКО получил продолжение

В Петропавловске скандал с детскими обнаженными снимками получил продолжение – после закрытия первого канала в Telegram появился второй, передает сайт телеканала КТК.

Фото и видео на втором канале тоже выставляют круглосуточно. Главными потребителями сомнительного контента по-прежнему являются городские школьники.

К вечеру среды, по данным телеканала, на канал было подписано больше 6 тысяч пользователей. Под снимками шокирующие подробности из жизни героев публикаций. Авторы канала призывают присылать им анкеты и называют суммы за размещение.

Насколько реальны фото и описания под ними, неизвестно. Однако, чтобы остановить этот поток, педагоги и полицейские экстренно стали проводить родительские собрания и взялись за профилактику среди детей. Создателей и первого, и второго канала ищут.

"Второй канал – сейчас идет работа, мы написали письмо в управление полиции, для того чтобы они нашли все-таки организаторов этого Telegram-канала. Мы будем проводить отдельные, естественно, беседы с девочками, отдельные беседы с мальчиками.

Работает психологическая служба, потому что мы понимаем последствия: все-таки если ребенок, например, в этом сайте, в этом телеграме фигурирует, мы знаем, что все-таки нужно ему внимание, нужно где-то раскрыться ему", – сообщила руководитель отдела образования Петропавловска Динара Ракишева.

Источник: КТК

Напомним, накануне ситуацию комментировали в полиции. В областном ДП заявили, что проводят проверку.

"Мы понимаем обеспокоенность родителей и общественности и заверяем, что принимаем все необходимые меры для защиты прав и достоинства детей. Безопасность детей является для нас приоритетом. Просим воздержаться от распространения непроверенной информации и доверять официальным источникам", – отмечали правоохранители.

Отметим, несколькими годами ранее мы писали о случае в Караганде, когда местный житель развращал детей, снимал на видео и распространял в Сети.

Осенью сообщалось о случае в Талдыкоргане – здесь бывшего преподавателя спортивной школы заподозрили в педофилии, против него возбудили дело. Потерпевшим по делу проходил 14-летний подросток. Позже стало известно, что тренера осудили на 12 лет.

А в Павлодаре пожилой педофил изнасиловал двух девочек. При обыске в квартире нашли тетради с письмами к школьницам, а также препараты для мужской потенции. Ювенальный суд начал рассматривать иск к нему о выплате морального вреда.