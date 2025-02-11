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Откровенные снимки детей в Telegram-канале: полицией СКО начата проверка

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Человек нажимает пальцем руки на иконку приложения Telegram
Telegram. Иллюстративное фото: Carl Court/Getty Images

В Петропавловске в одном из Telegram-каналов появились непристойные фото и видео детей. Буквально за несколько дней канал обрел популярность. На информацию отреагировали в ДП СКО, передает NUR.KZ.

По данным телеканала КТК, неожиданный порноскандал разгорелся в Петропавловске - в Сети появились непристойные фото и видео детей. Контент мгновенно обрел зрителей - ими оказались все школьники города.

Популярность канал якобы обрел в последние дни, набрав почти 10 тысяч подписчиков. А посты с изображениями детей, именами, фамилиями и описаниями непристойностей появлялись каждые 10 минут и набирали тысячи просмотров.

На произошедшее отреагировали в местном Департаменте полиции.

"Департамент полиции Северо-Казахстанской области информирует о проведении проверки в связи с появлением в мессенджере Telegram канала, где размещались компрометирующие сведения о школьниках Петропавловска. Мы понимаем обеспокоенность родителей и общественности и заверяем, что принимаем все необходимые меры для защиты прав и достоинства детей. Безопасность детей является для нас приоритетом. Просим воздержаться от распространения непроверенной информации и доверять официальным источникам", - сообщили в полиции.

Источник: КТК

Несколькими годами ранее мы писали о случае в Караганде, когда местный житель развращал детей, снимал на видео и распространял в Сети.

Осенью сообщалось о случае в Талдыкоргане, когда бывшего преподавателя ДЮСШ заподозрили в педофилии и инициировали расследование по ст.122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Потерпевшим по делу проходил 14-летний подросток. Позже стало известно, что тренера по самбо осудили на 12 лет.

В Павлодаре пожилой педофил изнасиловал двух девочек. При обыске в квартире нашли тетради с письмами к 11 и 12-летним школьницам, а также препараты для мужской потенции. Ювенальный суд начал рассматривать иск к нему о выплате морального вреда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219687-otkrovennye-snimki-detey-v-telegram-kanale-policiey-sko-nachata-proverka/