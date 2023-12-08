Мужчину подозревают в надругательстве над 14-летним подростком в Талдыкоргане

Полицейскими Талдыкоргана задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над 14-летним подростком. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на УП города.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Талдыкоргане стражи порядка задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка.

По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.121 УК РК. Подозреваемый помещен под стражу в ИВС.

Расследование проводится городской полицией и находится на особом контроле ДП области Жетісу.

Отметим, что согласно ч.3-1 ст.121 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии с ч.3-2 вышеуказанной статьи, если эти деяния совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по его (ее) воспитанию, то они наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.