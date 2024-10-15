Обвиненного в педофилии тренера по самбо осудили в Талдыкоргане

В Талдыкоргане тренера по самбо осудили на 12 лет лишения свободы по обвинению в педофилии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу СМУС области Жетісу.

Приговор в отношении 26-летнего мужчины огласили сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

С учетом обстоятельств по делу, в первую очередь, несовершеннолетнего возраста потерпевшего, судебный процесс под председательством судьи Адлета Бакытова проходил в закрытом режиме.

В распространенном судом пресс-релизе сообщается, что вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей, протоколами обыска, осмотра места происшествия, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Также, как уточнили в суде, обстоятельств, смягчающих либо отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установили.

"Приговором суда подсудимый признан виновным по п.1 ч.3 ст.122 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - сообщил пресс-секретарь Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу Олжас Нукенов.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Осужденный ранее работал тренером по самбо и был уволен в конце ноября 2023 года за несколько дней до возбуждения в отношении него уголовного дела.

Напомним, бывшего преподавателя ДЮСШ заподозрили в педофилии и инициировали расследование по ст.122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Потерпевшим по делу проходил 14-летний подросток. С санкции суда подозреваемый на время расследования был помещен под стражу.

Отметим, что по ч.3 ст.122 УК РК половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по его воспитанию, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.