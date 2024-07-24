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84-летний педофил изнасиловал двух девочек в Павлодаре

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Девочка плачет на диване
Девочка плачет. Иллюстративное фото: Nadzeya Haroshka / Getty Images

В Павлодаре пожилой педофил изнасиловал двух девочек. Ювенальный суд начал рассматривать иск к нему о выплате морального вреда, передает Первый канал "Евразия".

В марте суд не отправил виновного в колонию, а приговорил к принудительному лечению в психоневрологическом учреждении. Полицейские установили как минимум два преступных эпизода.

В обоих случаях пенсионер, которому 84 года, просил девочек, играющих во дворе, ему в чем-то помочь, например, довести до аптеки. После этого заманивал в квартиру, где на полу уже заранее был расстелен плед.

При обыске в квартире нашли тетради с письмами к 11 и 12-летним девочкам, а также препараты для мужской потенции.

"Он ее начал раздевать и совершил насильственные действия сексуального характера, просто не довел дело до конца по независящим от него обстоятельствам. По словам сотрудников больницы, он каждое утро делает зарядку, он читает книги, играет в шахматы. Я требую, чтобы провели повторное заключение о его невменяемости и на возмещение морального вреда моему ребенку", - рассказала жительница Павлодара.

Семья пострадавшего ребенка намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Сейчас мама девочки пытается взыскать моральный вред с пенсионера или его опекунов. Девочке требуется реабилитация у психолога.

Ранее стало известно, что в Павлодаре родила ребенка 12-летняя ученица сельской школы. В управлении образования региона пояснили, что о беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование. Директора школы уволили, а руководителя отдела образования привлекли к ответственности в виде строгого выговора.

По факту изнасилования девочки начато досудебное расследование по ч.4 ст.120 УК РК. Дело зарегистрировали в апреле. В данный момент проводится судебно-психиатрическая экспертиза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139021-84-letniy-pedofil-iznasiloval-dvuh-devochek-v-pavlodare/

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