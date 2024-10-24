Подростка подозревают в нападении на девочек 5 и 13 лет в лифте в Актау

На девочек пяти и 13 лет напали в лифте в Актау - предполагается, что это сделал 17-летний подросток. В полиции региона прокомментировали произошедшее.

Информацию о нападении опубликовали на странице фонда "НеМолчи.kz" в Instagram.

Мама пострадавших детей заявила, что инцидент произошел 11 октября - по ее словам, парень поджидал девочек в подъезде, а после зашел с ними в лифт.

Как утверждает мать девочек, парень оголил гениталии и стал трогать ее старшую дочь. После девочки выбежали на улицу, и мама повела их к участковому.

В публикации говорится, что родительница подала заявление в полицию, однако на текущий момент каких-либо подвижек по делу не происходит, помимо этого к ним домой приходили родители парня и просили забрать заявление.

Как пишет местное издание "Лада", в полиции региона прокомментировали случившееся.

В ведомстве подтвердили факт произошедшего, сообщив, что подозреваемый является несовершеннолетним.

"Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в полицию. По факту действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в ведомстве.

Напомним, месяц назад в Талдыкоргане полиция разыскивала напавшего на детей подозреваемого в педофилии - 22 сентября неизвестный мужчина дважды приставал к малолетним детям.

Сообщалось, что в первом случае подозреваемый якобы в подъезде одного из многоэтажных домов напал на шестилетнюю девочку и пытался снять с нее штаны. А во втором - по словам матери, трое ее детей также подверглись приставанию со стороны неизвестного.

Летом этого года мужчину, который снял штаны на детской площадке, сняли на видео в Алматы. Сообщалось, что он сбежал до прибытия полиции.