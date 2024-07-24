"Пинает 10-летних детей": нападение в лифте попало на видео в Алматы

Жителя Алматы задержали по факту нападения на детей - действия мужчины попали на камеру. В полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в паблике nemolchikz_official в Instagram. На них видно мужчину, который несколько раз пнул детей, забившихся в угол кабины лифта.

Автор указал, что инцидент произошел в Алматы днем 23 июля.

"Смотрите на видео сами. Он остерегается, чтобы никто не увидел, как он "смело" пинает и бьет 10-летних детей", - подписал автор ролик.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту проводится расследование.

"Мужчина установлен и доставлен в полицию. Его действиям будет дана правовая оценка. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что 15 апреля главой государства подписаны законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.

Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Были криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.

Введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.

Введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего.