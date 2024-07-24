"Пинает 10-летних детей": нападение в лифте попало на видео в Алматы
Опубликовано:
Жителя Алматы задержали по факту нападения на детей - действия мужчины попали на камеру. В полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.
Кадры были опубликованы в паблике nemolchikz_official в Instagram. На них видно мужчину, который несколько раз пнул детей, забившихся в угол кабины лифта.
Автор указал, что инцидент произошел в Алматы днем 23 июля.
"Смотрите на видео сами. Он остерегается, чтобы никто не увидел, как он "смело" пинает и бьет 10-летних детей", - подписал автор ролик.
В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту проводится расследование.
"Мужчина установлен и доставлен в полицию. Его действиям будет дана правовая оценка. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявили в ведомстве.
Стоит отметить, что 15 апреля главой государства подписаны законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.
Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
Были криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.
Введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.
Введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138937-pinaet-10-letnih-detey-napadenie-v-lifte-popalo-na-video-v-almaty/