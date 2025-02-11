Скрывалась 14 лет: подозреваемую в мошенничестве задержали в Алматы

Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали в Алматы мошенницу, которая скрывалась от правосудия 14 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, сотрудники отделения криминального розыска управления полиции Усть-Каменогорска за первый месяц текущего года задержали пять уголовных преступников, двое из которых находились в розыске по преступлениям прошлых лет.

"Одной из задержанных оказалась 32-летняя женщина, разыскиваемая за мошенничество. Она скрывалась от правоохранительных органов в течение 14 лет и была обнаружена в Алматы. В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении МВД.

Ранее мы писали о случае в области Жетісу, когда осудили участкового, который 7 лет скрывался от международного розыска по обвинению в краже вещественных доказательств.

Также скрывавшегося более 13 лет мужчину задержали в одном из сел Жамбылской области. Его обвиняют в перевозке наркотиков.

А в одном из ТРЦ Астаны задержали иностранца, находящегося в международном розыске за убийство. По данным полиции, 34-летний гражданин Таджикистана, находясь на свадьбе, в ходе конфликта с одним из гостей нанес ему телесные повреждения, от чего тот скончался.

В конце года в Алматы также задержали предполагаемую аферистку, которая скрывалась от правосудия с 2012 года.

Добавим, что согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.