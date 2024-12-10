Скрывавшегося более 13 лет казахстанца нашли благодаря оперативной информации
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Скрывавшегося более 13 лет мужчину задержали в одном из сел Жамбылской области. Его обвиняют в перевозке наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в 2011 году вблизи Аркалыка была задержана преступная группа, перевозившая более одной тонны марихуаны. В ходе операции были арестованы восемь человек, однако одному из участников удалось скрыться.
"В течение 13 лет местонахождение беглеца оставалось неизвестным, но полицейские не прекращали поиски. В ноябре текущего года сотрудникам департамента криминальной полиции МВД поступила оперативная информация о том, что разыскиваемый находится в одном из сел Жамбылской области", - рассказали в МВД.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Ранее в одном из ТРЦ Астаны задержали иностранца, находящегося в международном розыске за убийство. По данным полиции, 34-летний гражданин Таджикистана, находясь на свадьбе, в ходе конфликта с одним из гостей нанес ему телесные повреждения, от чего тот скончался.
А казахстанского бизнесмена Даурена Мусу объявили в розыск по ч.4 ст.190 УК РК за мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере. Инициатор розыска - МВД РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198432-skryvavshegosya-bolee-13-let-kazahstanca-nashli-blagodarya-operativnoy-informacii/