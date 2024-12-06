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Иностранца, находящегося в международном розыске за убийство, задержали в одном из ТРЦ Астаны

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

Сегодня, 6 декабря, полицейские при проведении ОПМ в одном из столичных ТРЦ задержали гражданина Таджикистана, находящегося в международном розыске за убийство, передает NUR.KZ.

Подробности корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Астаны.

"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" сотрудники Управления противодействия экстремизму ДП Астаны задержали гражданина Таджикистана, находившегося в международном розыске", - сообщили правоохранители.

Как выяснилось, 34-летний мужчина в 2022 году, находясь на свадьбе на территории своей страны, в ходе конфликта с одним из гостей нанес ему телесные повреждения, отчего мужчина скончался.

"Установлено, что мужчина находился под пробационным контролем, но в 2023 году покинул страну. В ноябре текущего года мужчина был объявлен в международный розыск. После чего полицейские обнаружили его в одном из торговых центров столицы и задержали.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, где будет находиться до решения об экстрадиции. В ближайшее время он будет передан инициатору – органам уголовного розыска Республики Таджикистан", - сообщили в Департаменте полиции Астаны.

Напомним, ранее в конце октября находившегося в международном розыске за мошенничество гражданина Азербайджана задержали в аэропорту Астаны - он пытался улететь в Душанбе.

Также в октябре полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске - его задержали по запросу Интерпола.

Также сообщалось, что сотрудники криминальной полиции Казахстана задержали сразу нескольких преступников, совершивших различные преступления в соседних государствах - в Узбекистане, Турции и России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197011-inostranca-nahodyashchegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-za-ubiystvo-zaderzhali-v-odnom-iz-trc-astany/

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