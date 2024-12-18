Казахстанский полицейский 7 лет скрывался после хищения вещдоков
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В области Жетісу осудили участкового, который 7 лет скрывался от международного розыска по обвинению в краже вещественных доказательств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, спецпрокуроры области Жетісу завершили дело в отношении участкового инспектора полиции Текели.
"В марте 2017 года должностное лицо в группе лиц похитило вещественные доказательства в рамках уголовного дела по факту кражи на сумму 24 млн тенге. После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске", - пояснили в прокуратуре области Жетісу.
Подельники мужчины были осуждены к различным срокам лишения свободы.
Суд признал его виновным по ст.362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.
Приговор суда уже вступил в законную силу.
Ранее в Петропавловске суд вынес приговор бывшим полицейским, которые обвинялись в создании финансовой пирамиды и причинении гражданам ущерба на сумму более 100 млн тенге. В пирамиду были привлечены деньги 110 жителей СКО.
А в Акмолинской области состоялся показательный судебный процесс по делу о коррупции. Бывшего главу правоохранительного органа осудили на 3 года 6 месяцев за покушение на мошенничество с использованием служебного положения и подстрекательство к даче взятки должностному лицу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201846-kazahstanskiy-policeyskiy-7-let-skryvalsya-posle-hishcheniya-veshchdokov/