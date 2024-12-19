В розыске больше 10 лет: предполагаемую мошенницу задержали в Алматы

Стражи порядка в Алматы задержали предполагаемую аферистку, которая скрывалась от правосудия с 2012 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, общая сумма ущерба составляет 19,5 млн тенге. Задержание провели полицейские Акмолинской области.

Сообщается, что первое заявление поступило в органы в октябре 2012 года от 37-летней пострадавшей. Женщина заявила, что подозреваемая обманным путем завладела ее денежными средствами в размере 665 тыс. тенге.

По данным следствия, от действий мошенницы пострадали 13 человек - злоумышленница утверждала, что располагает особыми возможностями для помощи в приобретении жилья, и предлагала свои услуги.

С 2012 года поймать подозреваемую не удавалась - только в текущем году ее обнаружили в Алматы. Как оказалось, женщина изменила свои личные данные.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.