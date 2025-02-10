Нашли голову в холодильнике: в Актобе вынесли приговор

Точку в жуткой истории об убийстве мужчины поставили сегодня в Актобе - суд вынес приговор фигурантам громкого дела, передает сайт телеканала КТК.

Дело рассматривал суд присяжных - на скамье подсудимых оказались двое.

Отмечается, что прошлой осенью несколько человек собралась в квартире и выпивали.

В какой-то момент между гостями произошла ссора - мужчины не поделили зажигалку.

В итоге 40-летний житель Хромтау зарезал своего приятеля, а потом тело расчленили.

Выяснилось, что человеческие конечности товарищи выбросили в районе пустующего карьера. А голову и остальные части положили в холодильник.

Убийцу сегодня приговорили к 11 годам, а хозяина квартиры, которого судили за укрывательство, осудили на четыре года колонии. У обоих есть право подать апелляцию.

Источник: КТК.

В начале этого года в Сети появилась информация о том, что в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В преступлении заподозрили родную сестру погибшей. Произошедшее прокомментировали в ДП города.

В декабре прошлого года мы писали, что тело женщины было обнаружено во дворе многоэтажного дома по улице Физкультурная. Люди рассказали журналистам, что тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем. Вскоре после этого стали известны подробности.

В январе в Актобе начался суд по резонансному делу о зверском убийстве жителя Хромтау.