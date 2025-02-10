Нашли голову в холодильнике: в Актобе вынесли приговор
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Точку в жуткой истории об убийстве мужчины поставили сегодня в Актобе - суд вынес приговор фигурантам громкого дела, передает сайт телеканала КТК.
Дело рассматривал суд присяжных - на скамье подсудимых оказались двое.
Отмечается, что прошлой осенью несколько человек собралась в квартире и выпивали.
В какой-то момент между гостями произошла ссора - мужчины не поделили зажигалку.
В итоге 40-летний житель Хромтау зарезал своего приятеля, а потом тело расчленили.
Выяснилось, что человеческие конечности товарищи выбросили в районе пустующего карьера. А голову и остальные части положили в холодильник.
Убийцу сегодня приговорили к 11 годам, а хозяина квартиры, которого судили за укрывательство, осудили на четыре года колонии. У обоих есть право подать апелляцию.
Источник: КТК.
В начале этого года в Сети появилась информация о том, что в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В преступлении заподозрили родную сестру погибшей. Произошедшее прокомментировали в ДП города.
В декабре прошлого года мы писали, что тело женщины было обнаружено во дворе многоэтажного дома по улице Физкультурная. Люди рассказали журналистам, что тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем. Вскоре после этого стали известны подробности.
В январе в Актобе начался суд по резонансному делу о зверском убийстве жителя Хромтау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219586-nashli-golovu-v-holodilnike-v-aktobe-vynesli-prigovor/