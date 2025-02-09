16-летняя школьница забеременела в Таразе: задержан 54-летний отчим

В Таразе забеременела 16-летняя девочка, задержан 54-летний отчим по подозрению в преступном деянии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

"В отдел полиции города Тараз поступило сообщение о том, что в Жамбылский областной перинатальный центр поступила несовершеннолетняя 16-летняя девочка с диагнозом "ранняя беременность".

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 54-летний отчим девушки, подозреваемый в совершении преступного деяния", - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3-1 статьи 120 УК РК. Назначен ряд необходимых судебно-медицинских экспертиз. С санкции следственного суда подозреваемый находится под стражей.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Ее подтвердили в департаменте полиции региона.

Позже стало известно, что о преступлении сообщил школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе. Девочку поместили в медицинское учреждение.

А в области Абай назначили пожизненное лишение свободы отчиму, обвиняемому в изнасиловании 12-летней падчерицы.

Жителя Павлодарской области приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилование падчерицы. После этого девочка родила ребенка. Экспертиза показала, что отчим является отцом ребенка.

Добавим, что согласно ч.3-1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.