Девочка родила в 15 лет в Павлодарской области: отцом ребенка оказался отчим

Жителя Павлодарской области приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилование падчерицы. После этого девочка родила ребенка. Экспертиза показала, что отчим является отцом ребенка, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Как стало известно из материалов дела, мужчина надругался над девочкой в мае 2023 года в одном из районов Павлодарской области. Произошло это после празднования дня рождения одного из детей, когда все уже разошлись спать. Мужчина силой снял с ребенка одежду.

"Судебно-медицинское заключение прямо говорит, что девочка в 15 лет родила. Отцом является подсудимый, матерью - потерпевшая. То есть то, что интимная связь имела место, сомнений нет", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Мужчине на данный момент 57 лет. В их семье в общем пятеро детей, трое из которых его родные. Сам же сельчанин также признал вину в интимной близости.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.120 ч.3-2 п.3 УК (Изнасилование, совершенное отчимом), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - огласил приговор Кудабай Султанов.

Также сегодня стало известно, что 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. В управлении образования региона пояснили, что о беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование. Директора школы уволили, а руководителя отдела образования привлекли к ответственности в виде строгого выговора.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование по ст.120 ч.4 УК. Дело зарегистрировано в апреле. Подозреваемым признан родственник потерпевшей.