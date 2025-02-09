Спецоперацию провела полиция в Караганде: задержан 20-летний гражданин России (видео)

В Караганде задержан 20-летний гражданин России, который подозревается в незаконном использовании оборудования Sim-box, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Карагандинской области совместно с представителями МВД РК, при координации прокуратуры области, в одной из съемных квартир города Караганды задержали 20-летнего гражданина Российской Федерации за незаконное хранение и использование оборудования Sim-box", - говорится в сообщении полиции.

В результате обыска, проведенного по месту временного проживания подозреваемого, полицией были изъяты: устройство Sim-box с 128 слотами, два Wi-Fi роутера, усилитель сигнала, 1875 sim-карт операторов Altel/Tele2 и Activ.

"В настоящее время с привлечением IT-специалистов проводится исследование трафика в режиме онлайн для установления инициаторов и конечных получателей звонков. Предварительные данные показывают, что с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы", - добавили в пресс-службе ведомстве.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное создание, использование, распространение программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства сотовой связи или создавать дубликат карты идентификации абонента сотовой связи".

Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.

Ранее в Алматы задержан иностранец, который подозревается в мошенничестве - у него на съемной квартире обнаружено около 2 тысяч SIM-карт.

Также в южной столице выявили использование оборудования SIM-box - оно располагалось в квартире одного из граждан.

Мы также писали, что иностранца с незаконным оборудованием sim-box выявили в Алматы - мужчину задержали.

В начале декабря в одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства sim-boх, в слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.