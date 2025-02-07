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Жену бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова задержали в Астане

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Ольга Абдыгаппарова
Ольга Абдыгаппарова. Фото: instagram.com/olga_abdygapparova

В Сети появилась информация о задержании жены осужденного бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова. В полиции подтвердили данные, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщили в полиции, на Абдыгаппарову поступило коллективное заявление от дольщиков одного из жилых комплексов. Следственное управление ДП Алматы начало расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Гражданка А. признана подозреваемой. Она задержана в городе Астана. В порядке статьи 128 УПК РК гражданка А. водворена в изолятор временного содержания ДП Астаны", – говорится в сообщении алматинской полиции.

Сейчас ведется досудебное расследование.

Дело Алмаса Абдыгаппарова

В конце июля 2021 года известного ресторатора, основателя ресторанной сети Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова арестовали в Алматы по подозрению в хищении почти миллиона долларов. Сообщалось, что на бизнесмена подал руководитель ТОО "AV Construction", где Абдыгаппаров был заместителем директора.

Корреспонденту NUR.KZ тогда сообщили, что бизнесмен проходил подозреваемым по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Супруга задержанного Абдыгаппарова Ольга обратилась к президенту страны и заявила, что опасается за свою жизнь. Между тем многие казахстанские бизнесмены встали на защиту ресторатора.

Позже Ольга Абдыгаппарова заявила о том, что ей поступают звонки с советами собрать сумму больше той, в хищении которой подозревается ее муж.

В середине августа 2021 года стало известно, что все рестораны Абдыгаппарова на территории ЖК Esentai City в Алматы стали закрываться.

А в конце августа супруга бизнесмена заявила о том, что суд незаконно санкционировал арест ее имущества. Кроме того, по ее словам, ей не разрешали увидеться с мужем.

В октябре 2021 года Ольга Абдыгаппарова опубликовала в соцсетях сообщение о том, что в день задержания ее мужа полицейские требовали от него 4,5 млн долларов и 25% доли в "Esentai City". В полиции ее заявление назвали не соответствующим действительности.

После этого в ДП Алматы заявили, что по факту обвинения супруги бизнесмена Абдыгаппарова в рейдерстве они готовят иск в суд в гражданском порядке по защите чести достоинства и деловой репутации.

В июле 2022 года бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова признали виновным в хищении вверенного имущества в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.

В апреле 2023-го Верховный суд оставил в силе приговор Абдыгаппарову.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218928-zhenu-biznesmena-almasa-abdygapparova-zaderzhali-v-astane/