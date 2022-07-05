Бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова осудили за хищение денег в Алматы

Алмас Абдыгаппаров. Фото: instagram.com/almas_abdygapparov

Бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова осудили за хищение денег. Сегодня суд №2 Медеуского района вынес приговор предпринимателю, сообщает пресс-служба суда Медеуского района.

Сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова по факту хищения вверенного имущества в особо крупном размере.

"Судом установлено, что в марте 2021 года Абдыгаппаров, являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО "AV-Construction", которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов (вилл), расположенных в ЖК "Esentai city", будучи материально-ответственным и доверенным лицом компании, составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку жилого дома с земельным участком.

Представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере 2 млн долларов за покупку дома, из которых он передал руководству компании лишь 1 млн долларов, а оставшуюся часть денежных средств в размере 1 млн долларов присвоил себе преступным путем. В суде достоверно установлено, что преступными действиями подсудимого ТОО "AV-Construction" причинен материальный ущерб в размере 418 640 000 тенге", – заявили в суде.

Подсудимый не признал свою вину, а прокурор попросил признать Абдыгаппарова виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В результате суд признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет. Иск представителя гражданского лица удовлетворен в полном объеме.

Напомним, в конце июля прошлого года стало известно, что ресторатора Алмаса Абдыгаппарова подозревают в хищении миллиона долларов. Казахстанские бизнесмены встали на его защиту. Позднее его супруга заявляла о том, что якобы сотрудники полиции требуют от нее 4,5 млн долларов.

Ранее начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов также говорил о том, что готовится иск в суд.

А в начале ноября замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов сообщал, что дело по данному факту будет передано в прокуратуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977020-biznesmena-almasa-abdygapparova-osudili-za-hischenie-deneg-v-almaty/