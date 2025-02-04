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Угнал авто коллеги после ссоры: подозреваемого задержали в Шымкенте

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Угнанный автомобиль
Угнанный автомобиль. Фото: polisia.kz

В Шымкенте полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля коллеги после ссоры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудники полиции Келесского района Туркестанской области задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля Audi стоимостью около двух миллионов тенге.

Следствием установлено, что из-за возникших разногласий со своим коллегой, подозреваемый угнал со стоянки автомобиль потерпевшего и скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанный автомобиль в Шымкенте и вернули его законному владельцу.

В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.

Добавим, также вчера сообщалось, что жителя Павлодара подозревают в инсценировке угона своего автомобиля. Как установило следствие, он продал машину в соседней стране.

До этого в конце января жителя Астаны признали виновным в совершении угона 4 автомобилей и краже автомагнитолы, его лишили свободы на два года.

В начале этого года в Астане на камеры видеонаблюдения попал неудачный угон машины: всего через 400 метров автомобиль увяз в сугробе.

А в Талдыкоргане угнанный автомобиль вернули на то же место вечером того же дня. В МВД рассказали, что, по версии следствия, 20-летний молодой человек утром 1 января решил совершить угон машины, сев за руль и отправившись в Алматы. Однако ближе к вечеру, осознав серьезность своих действий, он вернулся в Талдыкорган и оставил угнанный автомобиль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217941-ugnal-avto-kollegi-posle-ssory-podozrevaemogo-zaderzhali-v-shymkente/