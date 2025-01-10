В Астане сугроб помешал угонщику, бросившему в нем машину (видео)

В Астане на камеры видеонаблюдения попал неудачный угон машины: всего через 400 метров автомобиль увяз в сугробе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, на камеры видеонаблюдения попал случай неудавшегося угона авто.

По версии следствия, 18-летний житель столицы во время прогулки заметил автомобиль с незапертыми дверями во дворе одного из ЖК и угнал его. Однако далеко уехать ему не удалось: всего через 400 метров авто застряло в сугробе, водитель не смог выехать. Оставив машину, он скрылся с места происшествия.

Утром автовладелец обнаружил отсутствие своего авто на привычном месте и обратился в полицию. Стражи порядка быстро установили личность угонщика, чьи действия попали на камеры видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в конце ноября прошлого года мы писали, что жителя Астаны подозревают в угоне автомобиля. По версии полиции, мужчина был пьяным и на чужом автомобиле уехал в сторону Караганды.

Ранее в МВД рассказали о нескольких случаях угона автомобилей. Так, в Астане был задержан 25-летний иностранец, подозреваемый в угоне автомобиля с паркинга одного из ЖК. По версии полиции, он разблокировал авто с помощью приложения.

Другой житель столицы оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома, но его украли с помощью эвакуатора.

Добавим, что в соответствии с ч. 1 ст. 200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.