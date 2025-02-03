Павлодарец заявил, что у него отобрали авто за 20 млн тенге, но вскрылись неожиданные факты

Жителя Павлодара подозревают в инсценировке угона своего автомобиля. Как установило следствие, он продал машину в соседней стране, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в августе 2024 года в полицию Павлодара обратился мужчина с заявлением о том, что его автомобиль Toyota Camry 75 стоимостью 20 млн тенге был отобран неизвестным лицом.

"Как сообщал пострадавший, он подвез незнакомца на другой берег реки Усолка. После того, как они вышли из машины, незнакомец внезапно напал на него, ударил и уехал на его автомобиле", - рассказали в МВД.

В результате этих действий было возбуждено уголовное дело, составлена ориентировка на злоумышленника, а также введен план "Перехват", направленный на его задержание.

Следствие провело большую комплексную работу. Сразу же выяснилось, что автомобиль находился в кредите.

Проверка баз данных показала, что потерпевший в апреле 2024 года на этом автомобиле пересек государственную границу Казахстана в направлении Ташкента, а через день вернулся обратно уже другим транспортом. Это обстоятельство вызвало подозрение у следователя, который продолжал внимательно работать над делом.

"Между тем потерпевший постоянно связывался со следователем, настоятельно требуя ускорить расследование, выявить злоумышленника и направить дело в суд", - уточнили в ведомстве.

Была проведена соответствующая работа и в соседнем государстве: установлен новый владелец автомобиля, который подтвердил подозрения следователя.

"В результате следствие выяснило, что, имея автомобиль, потерпевший не мог оплачивать кредит из-за отсутствия денег. Он решил, что если "инсценирует" ограбление, то кредит будет списан.

"Потерпевший", инсценируя наличие автомобиля для фиксации его на камерах видеонаблюдения, выехал из Астаны и 1 августа въехал в Павлодар на арендованном автомобиле Toyota Camry 70. Позже он позвонил в службу "102" и сообщил о якобы совершенном в отношении него преступлении", - пояснили в МВД.

За заведомо ложный донос в отношении мужчины, который теперь уже является подозреваемым, возбуждено уголовное дело. Он арестован.

Отметим, что по ч.2 ст.419 УК РК заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (более 15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом заведомо ложный донос, совершенный из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.