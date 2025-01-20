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Астанчанин лишился свободы за угон четырех авто

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Угон автомобиля
Мужчина вскрывает авто. Иллюстративное фото: koldunova / Getty Images

Жителя Астаны признали виновным в совершении угона 4 автомобилей и краже автомагнитолы, его лишили свободы на два года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили о вынесенном приговоре в отношении С. по факту неоднократного угона транспортных средств и тайного хищения имущества из транспортного средства.

"С. в период с июня по август 2024 года 4 раза совершил угон транспортных средств жителей г.Астаны, также с угнанного автомобиля похитил автомагнитолу. Вина подсудимого доказана материалами уголовного дела, записями с камер Sergek и изъятыми автомобилями. Вину признал полностью, на этом основании уголовное дело рассмотрено в сокращенном порядке", - отмечается в сообщении.

В суде добавили, что подсудимый свою вину признал, чистосердечно раскаялся, собранные доказательства не оспаривал. А потерпевшие от исков отказались, меру наказания оставили на усмотрение суда.

"Приговором суда С. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, с назначением наказания по совокупности преступлении в виде лишения свободы сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу", - рассказали в суде.

В начале этого года в Астане на камеры видеонаблюдения попал неудачный угон машины: всего через 400 метров автомобиль увяз в сугробе.

В конце ноября прошлого года мы писали, что жителя Астаны подозревают в угоне автомобиля. По версии полиции, мужчина был пьяным и на чужом автомобиле уехал в сторону Караганды.

Также в МВД рассказали о нескольких случаях угона автомобилей. Так, в Астане был задержан 25-летний иностранец, подозреваемый в угоне автомобиля с паркинга одного из ЖК. По версии полиции, он разблокировал авто с помощью приложения. Другой житель столицы оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома, но его украли с помощью эвакуатора.

Добавим, что в соответствии с ч. 1 ст. 200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 932 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213273-astanchanin-lishilsya-svobody-za-ugon-chetyreh-avto/

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