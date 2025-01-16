Угнанный автомобиль вернули на то же место в Талдыкоргане

В Талдыкоргане мужчина обнаружил исчезновение своего автомобиля днем 1 января. Однако вскоре машина вернулась на свое место, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ранним утром 31 декабря 2024 года во дворе одного из жилых домов владелец автомобиля Volkswagen Golf оставил свою машину на парковке. Однако 1 января 2025 года ближе к обеду он увидел, что его автомобиль исчез.

В тот же день ранним утром 20-летний мужчина вышел на улицу возле своего дома. Обратив внимание на припаркованную рядом автомашину Nissan, он дернул за дверную ручку и обнаружил, что дверь была открыта.

"Пользуясь ситуацией, злоумышленник открыл капот автомобиля и похитил аккумулятор. Не останавливаясь на этом, мужчина заметил неподалеку припаркованный автомобиль Golf. Он решил совершить угон машины, сев за руль и отправившись в Алматы. Однако ближе к вечеру, осознав серьезность своих действий, он вернулся в Талдыкорган и оставил угнанный автомобиль", - рассказали в МВД.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции провели тщательный анализ записей с камер видеонаблюдения, установленных в районе происшествия. Благодаря этому удалось быстро установить и задержать подозреваемого.

"В отношении молодого человека ведется расследование, устанавливаются причины его преступных действий", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Астане на камеры видеонаблюдения попал неудачный угон машины. Автомобиль проехал всего 400 метров и застрял в сугробе. Угонщик оставил машину и скрылся с места происшествия.

Также в Астане развозивший новогодние подарки житель города не нашел свой автомобиль. Дело в том, что мужчина оставлял автомобиль заведенным, так как заходил в подъезды клиентов всего на несколько минут. Задержание подозреваемого в угоне попало в объективы видеокамер.