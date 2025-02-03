Ущерб более 237 млн тенге: разыскиваемую интерполом казахстанку задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержана 26-летняя девушка, которая подозревается в крупном мошенничестве - речь идет о хищении средств на сумму свыше 237 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Разыскиваемая за мошенничество девушка задержана в Бишкеке, сообщает медиапортал МВД.

"По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту Бишкека задержана 26-летняя девушка, находившаяся в розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Летом 2023 года она в группе лиц путем обмана совершила хищение денежных средств клиентов одного из банков через банковское приложение. Ущерб составил более 237 миллионов тенге", - отмечается в сообщении.

В Бишкеке сотрудники МВД Кыргызской Республики задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого по линии Интерпола.

До этого в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.

Также из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В ноябре прошлого года в Турции по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан гражданин РК. Он подозревается в совершении хулиганства.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.