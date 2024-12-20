Обещал машины из Кореи: подозреваемого в обмане на 145 млн тенге экстрадировали из России

Из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры экстрадирован гражданин РК, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По версии следствия, подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Южной Кореи автомобили по цене ниже рыночной, обманным путем завладел деньгами шести жителей Алматы. Общий ущерб составил больше 145 млн тенге.

Получив деньги, мужчина скрылся. Его объявили в международный розыск.

Задержать казахстанца удалось в апреле этого года на территории Краснодарского края в России. Генеральная прокуратура РК направила запрос российским коллегам и мужчину экстрадировали на родину.

Сейчас он водворен в следственный изолятор. Ему грозит от 5 до 10 лет колонии с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Казахстан экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Сообщалось, что ему может грозить пожизненное заключение.

Недавно из России экстрадировали очередную подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Ранее она работала в банке в Таразе.

А до этого мы писали, что гражданина Грузии вернули в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан.