Задержанного в Сербии казахстанца экстрадировали на родину

В Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его подозревают в совершении крупного мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно информации, размещенной в новостном Telegram-канале МВД, еще в сентябре 2023 года в Сербии задержан 45-летний мужчина, объявленный в международный розыск по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По запросу сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД РК его экстрадировали в Казахстан.

"В 2017 году он, выложив объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны. Последний заключил с ним договор и передал денежные средства в размере более 43 млн тенге", – рассказали в полиции.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Напомним, ранее из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Казахстан экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Сообщалось, что ему может грозить пожизненное заключение.

Мы также писали, что гражданина Грузии вернули в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан.