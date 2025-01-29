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Разыскиваемого Интерполом казахстанца задержали в Бишкеке

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Задержанный
Задержанный. Фото: facebook.com/mvd.gov.kg

В Бишкеке сотрудники МВД Кыргызской Республики задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого по линии Интерпола, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД КР.

Как сообщает ведомство, задержанного казахстанца объявил в розыск Антикор по подозрению в даче взятки должностному лицу.

"Согласно имеющейся информации, в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года владелец логистической компании А.Д. пытался организовать поставки товаров за рубеж.

Для обхода таможенных процедур он вступил в сговор с работниками таможни. В указанный период подозреваемый передал 16 500 долларов США в качестве взятки", – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас казахстанец находится в отделении Следственной службы УВД Октябрьского района для дальнейших процессуальных действий в соответствии с законодательством Кыргызстана, заключили в МВД.

Отметим, согласно статье 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.

До этого из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216052-razyskivaemogo-interpolom-kazahstanca-zaderzhali-v-bishkeke/