Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Объявленного в международный розыск казахстанца депортировали из Турции

Опубликовано:

Подозреваемый
Подозреваемый. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Турции по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан гражданин РК, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранительных органов, мужчина был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении хулиганства.

"Летом прошлого года мужчина со своими знакомыми, находясь в одном из кафе города Сарыагаш, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения", – рассказали в полиции.

В итоге казахстанца задержали в Стамбуле и депортировали на родину для привлечения к ответственности.

Напомним, ранее Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину. Она работала бухгалтером в коммерческой организации в Алматы.

Перед этим, в августе, из России экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что женщина работала в банке в Таразе. От имени клиентов банка, по версии следствия, она оформляла на них кредиты.

Также в августе в Казахстан вернули из Кыргызстана мужчину, которому грозило пожизненное лишение свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181545-obyavlennogo-v-mezhdunarodnyy-rozysk-kazahstanca-deportirovali-iz-turcii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie