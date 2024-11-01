Объявленного в международный розыск казахстанца депортировали из Турции
Опубликовано:
В Турции по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан гражданин РК, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.
По данным правоохранительных органов, мужчина был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении хулиганства.
"Летом прошлого года мужчина со своими знакомыми, находясь в одном из кафе города Сарыагаш, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения", – рассказали в полиции.
В итоге казахстанца задержали в Стамбуле и депортировали на родину для привлечения к ответственности.
Напомним, ранее Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину. Она работала бухгалтером в коммерческой организации в Алматы.
Перед этим, в августе, из России экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что женщина работала в банке в Таразе. От имени клиентов банка, по версии следствия, она оформляла на них кредиты.
Также в августе в Казахстан вернули из Кыргызстана мужчину, которому грозило пожизненное лишение свободы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181545-obyavlennogo-v-mezhdunarodnyy-rozysk-kazahstanca-deportirovali-iz-turcii/