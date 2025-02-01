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Мужчину, объявленного в межгосударственный розыск, задержали после кражи телефона в Актобе

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

В Актобе полиция задержала подозреваемого в грабеже, скрывавшегося более полугода. Оказалось, что подозреваемый был ранее объявлен в межгосударственный розыск, передает "Диапазон".

Как сообщили изданию в полиции, задержанный, по версии следствия, в июне прошлого года украл телефон у местного жителя возле кафе и скрылся с места преступления.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина, объявленный в межгосударственный розыск.

В январе его задержали в Актобе. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, вчера также сообщалось, что кража золотого кольца во время примерки попала на видео в ювелирном магазине Астаны. Правоохранители раскрыли дело, изучив записи с камер.

Ранее в Алматы задержали двух приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в четырех кражах в микрорайонах Мадениет и Карасу. По данным полиции, похищенное золото подозреваемые сдали в ломбард.

А в одной из аптек Астаны отжали пластиковую дверь и из кассового аппарата тайно похитили порядка 200 тысяч тенге. Работники обратились в полицию. Подозреваемых задержали.

Жителя Алматинской области задержали по подозрению в краже кабеля из серверных блоков видеосистем. По информации МВД, украденный кабель подозреваемый сдавал в пункты приема цветного металла, а чтобы избежать подозрений, надевал куртку-спецовку и притворялся сотрудником сервисной компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217131-muzhchinu-obyavlennogo-v-mezhgosudarstvennyy-rozysk-zaderzhali-posle-krazhi-telefona-v-aktobe/