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Кража денег в одной из аптек Астаны попала на видео: задержаны двое

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Момент кражи в аптеке
Момент кражи. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане из кассы одной из аптек украли деньги, после чего работники обратились в полицию. Подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, с заявлением о хищении денег обратился представитель одной из столичных аптек. Отмечается, что прочесывая жилые кварталы, полицейские обратили внимание на двух местные жителей, которые засветились на камеры видеонаблюдения.

"По подозрению в краже были задержаны двое мужчин 27 лет. Со слов злоумышленников, они проникли в аптеку, отжав пластиковую дверь, откуда с кассового аппарата тайно похитили денежные средства порядка 200 тысяч тенге.

Стражи порядка в считанное время задержали подозреваемых, у которых не обнаружили украденные денежные средства, так как они уже перевели деньги третьим лицам. Правонарушители полностью признались в содеянном", - сказано в сообщении.

Несколько дней назад сообщалось, что в Костанайской области произошла кража сейфа с гражданским оружием. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Также в этом месяце на видео попала кража денег в Алматы, задержаны двое мужчин, которых подозревают в краже.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215007-krazha-deneg-v-odnoy-iz-aptek-astany-popala-na-video-zaderzhany-dvoe/

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