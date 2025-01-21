"Притворялся сотрудником компании": алматинца заподозрили в краже кабелей (видео)

35-летний житель Алматинской области задержан по подозрению в краже кабеля из серверных блоков видеосистем, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, подозреваемый украденный кабель сдавал в пункты приема цветного металла.

"В ходе расследования установлена его причастность к четырем хищениям, совершенным в нижней части города. Злоумышленник действовал в дневное время. Чтобы избежать. Проведенный анализ данных с камер видеонаблюдения позволил установить личность подозреваемого. Он задержан и взят под стражу", - сообщили в полиции.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, другая информация по делу в интересах следствия не раскрывается.

Ранее мы писали, что полицейские задержали четверых человек, подозреваемых в краже кабеля на левом берегу Астаны, из-за чего часть города осталась без электричества.

Также ранее сотрудники полиции в столице выявили преступную группу, которая совершали кражи кабельной продукции.

Еще один случай также произошел в Астане - там в одном из жилых комплексов произошла кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге. Был задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.