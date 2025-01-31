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Кража золотого кольца во время примерки попала на видео в ювелирном магазине Астаны

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Кража во время примерки кольца
Подозреваемый во время примерки кольца. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

Полиция раскрыла кражу в ювелирном магазине Астаны благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали момент преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщили, что с заявлением о краже обратилась 21-летняя представительница ювелирного магазина.

"Она рассказала сотрудникам полиции, что неизвестный похитил золотое кольцо. Помочь в разгадке помогли камеры видеонаблюдения. Оперативники изучили кадры и выяснили, что злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец отвлекся.

Вор залез в ящик, где находились золотые изделия, незаметно вытащил оттуда обручальное кольцо и ушел из торгового центра. Сумма материального ущерба составляет около 80 тыс. тенге", - рассказали в полиции.

Сотрудниками ДП установлен и задержан 55-летний подозреваемый, который успел сдать кольцо в ломбард. По данным полиции, он ранее уже был судим. Зарегистрировано уголовное дело.

"В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к 2 аналогичным эпизодам, общая сумма, которая составляет полмиллиона тенге", - добавили в ДП.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Астане камеры видеонаблюдения также засняли кражу в одном из ювелирных магазинов города во время примерки.

В сентябре 2024 года мы писали, что 20-летнего астанчанина подозревают в краже золотых колец у знакомой. По версии полиции, он два раза приходил к ней в гости и оба раза совершал кражи.

Также сообщалось, что сумка с золотыми украшениями исчезла из дома астанчан после того, как хозяева наняли сиделку пожилому мужчине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216903-krazha-zolotogo-kolca-vo-vremya-primerki-popala-na-video-v-yuvelirnom-magazine-astany/