"Хотели уши отрезать, прыгали по голове": жестокое нападение на школьников произошло в Актобе

В Актобе родители пострадавших подростков требуют объективного расследования избиения, произошедшего на территории школы. Полиция утверждает, что принимает все меры для этого, передает "Диапазон".

На территории школы в Актобе избили и порезали старшеклассников, одному грозили отрезать ухо. Родители пострадавших утверждают, что это сделали студенты колледжа, которые толпой напали на школьников.

Матери пострадавших потребовали у прокуратуры объективного расследования дела. В полиции говорят, что все для этого делают.

Выяснилось, что 2 октября вечером подростки играли в футбол на спортплощадке школы № 23. К ним подошли студенты колледжа, спровоцировали конфликт и избили их. Двоих 11-классников ранили ножом.

"Наши дети играли в футбол, в это время мимо школы пробежали две группы парней, потом одна из них вернулась. Их было парней 15, они затеяли драку. На каждого школьника по 4 или пять человек напали, как мы позже узнали, это были студенты колледжа.

Моего сына окружили пять парней, когда он уже без сил лег на землю, ему нанесли несколько ножевых ранений в трех местах, еще немного и лезвие в почку попало бы.

Друга сына тоже ранили ножом, еще одному мальчику тоже сильно досталось, у него сотрясение мозга, позвоночник травмировали. Говорят, прям по голове у него прыгали.

Сын говорит, что один из нападавших хотел ему уши ножом отрезать, он руками голову прикрыл, резко встал. Потом нападавшие быстро убежали, сын дошел до магазина, попросил закрыть изнутри, чтобы опять не напали. Потом приехала полиция, скорая помощь.

В итоге трое пострадавших школьников, среди которых мой сын, лежали в больнице, у всех травмы. Были и другие избитые, но они не стали заявления писать. Там была видеокамера, она зафиксировала семерых нападавших, на деле же их там было человек 15.

Спустя 19 дней не было опознания и очной ставки, мы возмущены, что следствие тянется так медленно. Из семерых, которые попали на видео, только двоих обвинили в хулиганстве, остальные на свободе", - рассказала мама пострадавшего старшеклассника Шынар.

Родители трех избитых школьников 21 октября пришли в областную прокуратуру требовать объективного расследования. Там же они встретились с руководством полиции Актобе и высказали претензии.

В полиции говорят, что принимают все меры для объективного расследования. Всех участников драки установили в ту же ночь. Сейчас идет следствие, устанавливают, что делал каждый.

Сложность в том, что все они несовершеннолетние, среди них есть жители Шалкарского и других районов. Допросы с ними можно проводить только в присутствии законных представителей, на это нужно время. Только в отношении двоих задержанных применили санкцию в виде содержания под стражей, это те, у кого был нож. В полиции заверили, что следствие по делу об избиении школьников идет в полной мере.

Ранее сообщалось, что на девочек 5 и 13 лет напали в лифте в Актау. Предполагается, что это сделал 17-летний подросток. Мама пострадавших детей заявила, что инцидент произошел 11 октября. По ее словам, парень поджидал девочек в подъезде, а после зашел с ними в лифт. В полиции подтвердили факт произошедшего, сообщив, что подозреваемый является несовершеннолетним.

Помимо этого, в одном из сел Жамбылской области в школьном уличном туалете скончался 14-летний подросток. Полиция возбудила дело по факту смерти школьника. Несовершеннолетнего подозреваемого задержали и поместили в ИВС. По заявлению сельчан, избиения старшеклассники в поселке практиковали регулярно. А за день до трагедии якобы с ножевым ранением в больницу попал еще один ученик.