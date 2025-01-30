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Блогеров, подозреваемых в вымогательстве 10 млн тенге в Алматы, арестовали

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Задержание блогеров
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

Блогеры, которых на днях задержали в Алматы по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге, арестованы на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции мегаполиса.

"Постановлением суда в отношении блогеров, подозреваемых в вымогательстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении Департамента полиции Алматы.

Напомним, 23 января сообщалось, что двух блогеров и предпринимателя задержали в Алматы, их подозревают в вымогательстве миллионов тенге.

Тогда сообщалось, что подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге. Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

В этом году в городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции был задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве. По версии полиции, блогер вымогал 10 млн тенге у предпринимателя за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве.

В конце прошлого года в Туркестанской области задержали блогера по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данным полиции, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал деньги у его организаторов. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.

Также в декабре 2024 года в Алматы задержали блогера, которого подозревают в вымогательстве 700 тыс. тенге. По данным полиции, блогер, угрожая потерпевшему выложить в социальную сеть видео, вымогал у него 700 тысяч тенге.

Мы также писали в конце года, что в Казахстане задержали лиц, причастных к публикациям в Telegram-канале QirSabyn. Их подозревают в вымогательстве денег взамен на условие не публиковать компромат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216493-blogerov-podozrevaemyh-v-vymogatelstve-10-mln-tenge-v-almaty-arestovali/