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Администраторов Telegram-канала QirSabyn задержали в Казахстане

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Приложение Telegram
Приложение Telegram. Иллюстративное фото: Lam Yik/Bloomberg via Getty Images

В Казахстане задержали лиц, причастных к публикациям в Telegram-канале QirSabyn. Их подозревают в вымогательстве денег взамен на условие не публиковать компромат.

В Telegram-канале Kozachkov offside накануне была опубликована информация о задержании людей, причастных к анонимному каналу QirSabyn.

"Эта площадка специализировалась на материалах про известных людей, приписывая им всякие некрасивые истории, любовников/любовниц и так далее. Причем время от времени информацию удаляли, а у героев публикаций вымогали деньги. И вот буквально вчера выявили тех, кто, по версии следствия, стоит за этой схемой.

Началось все с двух заявлений - одно в КНБ написала супруга владельца крупной строительной компании, а второе - сын высокопоставленного человека в погонах", - сказано в публикации.

По данным Telegram-канала, обе жалобы объединили в одно производство, а дело квалифицировали по статье "Вымогательство в особо крупном размере".

"Роли распределялись следующим образом: три человека писали публикации и обналичивали деньги, двое были администраторами канала, плюс над ними был один старший - он организатор схемы, и у него был помощник.

Получается, что уже сейчас установлены семь человек, чья причастность к работе QirSabyn проверяется органами", - написали в Telegram-канале.

Сегодня информацию о задержании группы лиц, причастных к QirSabyn, подтвердили в Telegram-канале Генпрокуратуры РК. Там сообщили, что задержание провели 18 декабря, при участии Агентства по регулированию финансового рынка, КНБ и МВД РК.

"Задержана группа лиц, занимавшихся вымогательством денежных средств через Telegram-канал QirSabyn под угрозой публикации недостоверной информации компрометирующего характера.

Проведены неотложные следственные действия, изъяты технические средства, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства.

Администраторы Telegram-канала с санкции суда взяты под стражу. Необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Иная информация в рамках следствия не разглашается", - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, в октябре в Астане суд вынес решение по делу авторов анонимного Telegram-канала "Дикая Орда" Данияра Адилбекова и Ерлана Саудегерова - их приговорили к лишению свободы.

Также в октябре житель Алматы подал в суд на другого гражданина, заявив, что последний распространил в Telegram недостоверную о нем информацию, однако мужчина потерял полмиллиона тенге.

В начале этого года также сообщалось о случае, когда полиция разыскивала автора Telegram-канала, заявившего о планах устроить стрельбу в школах Актобе. Позже автора нашли - им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203016-administratorov-telegram-kanala-qirsabyn-zaderzhali-v-kazahstane/

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