Блогеров из Алматы заподозрили в вымогательстве: их задержали при получении 10 млн (видео)
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Двух блогеров и предпринимателя задержали в Алматы, их подозревают в вымогательстве миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы сообщили о задержании предпринимателя и двух блогеров по обращению потерпевшего.
"Подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в социальных сетях, вымогали 8 млн тенге. Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.
Злоумышленники задержаны при получении 10 млн тенге. Они водворены в изолятор временного содержания. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.
Напомним, в декабре 2024 года в Казахстане задержали лиц, причастных к публикациям в Telegram-канале QirSabyn. Их подозревают в вымогательстве денег взамен на условие не публиковать компромат.
Несколько дней назад в городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции был задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве. По версии полиции, блогер вымогал 10 млн тенге у предпринимателя за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве.
В конце прошлого года в Туркестанской области задержали блогера по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данным полиции, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал деньги у его организаторов. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.
Также в декабре 2024 года в Алматы задержали блогера, которого подозревают в вымогательстве 700 тыс. тенге. По данным полиции, блогер, угрожая потерпевшему выложить в социальную сеть видео, вымогал у него 700 тысяч тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214368-blogerov-iz-almaty-zapodozrili-v-vymogatelstve-ih-zaderzhali-pri-poluchenii-10-mln-video/