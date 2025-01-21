Казахстанского блогера задержали по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге

В городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным новостного Telegram-канала ведомства, блогер подозревается в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, занимающегося строительством домов для горожан, за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.

В результате сотрудниками УБОП ДП области Жетісу при координации областной прокуратуры он задержан при передачи части требуемых денежных средств в сумме 7 млн тенге с поличным.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В интересах следствия иная информация не разглашается.

Напомним, ранее в Костанае был задержан блогер. Он находился за рулем автомобиля и совершил ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие опьянения. В результате суд назначил мужчине 20 суток ареста и на 7 лет лишил водительских прав.

А в конце прошлого года в Туркестанской области задержали блогера по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данным полиции, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал деньги у его организаторов. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.