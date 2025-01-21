Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанского блогера задержали по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге

Опубликовано:

Задержание в Уштобе
Задержание. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным новостного Telegram-канала ведомства, блогер подозревается в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, занимающегося строительством домов для горожан, за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.

В результате сотрудниками УБОП ДП области Жетісу при координации областной прокуратуры он задержан при передачи части требуемых денежных средств в сумме 7 млн тенге с поличным.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В интересах следствия иная информация не разглашается.

Напомним, ранее в Костанае был задержан блогер. Он находился за рулем автомобиля и совершил ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие опьянения. В результате суд назначил мужчине 20 суток ареста и на 7 лет лишил водительских прав.

А в конце прошлого года в Туркестанской области задержали блогера по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данным полиции, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал деньги у его организаторов. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213744-kazahstanskogo-blogera-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vymogatelstve-10-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie